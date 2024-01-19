Тимур Сулейманов – о детстве: «Денег не было, играл в футбол босиком с таджиками, узбеками»

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов рассказал о детстве.

«Наш школьный учитель физкультуры Виктор Артюхов совмещал работу с должностью спортивного директора «Сокола» (Москва). Он меня позвал на тренировку, включил в команду. Была только одна проблема – обуви не было.

Я же тогда в футбол босиком играл, чтобы научиться. С таджиками, узбеками, другими ребятами. В Москве? В 13 лет? Да. У меня вообще была одна пара обуви – для того, чтобы ходить в школу. Если ты в ней в футбол играть будешь, то она разлетится на второй день и дома мама просто убьeт.

Прихожу домой, говорю маме: «Дай денег на обувь». Она долго не соглашалась, потом оторвала от сердца тысячу рублей, сказала: больше нет. Купил себе самые дешeвые кеды, приехал всe-таки на тренировку.

Тренер во мне что-то увидел, и я остался в «Соколе». В первом же матче забил, потом во втором, в третьем. Тогда мне тренер на свои деньги купил первые бутсы, а ещe начал платить мои первые премиальные: за каждый гол в игре давал по 100 рублей. Это я уже тогда один жил. Вот так и выживал», – сказал Сулейманов.