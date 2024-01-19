Жирков ответил на вопрос, приглашал ли его «Зенит» обратно в команду

Бывший защитник ЦСКА, «Челси», «Зенита» и сборной России 40-летний Юрий Жирков высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ и трансфере Данила Кругового.

– Следите сейчас за РПЛ?

– Редко.

– Есть ли шансы у «Зенита» выиграть шестое чемпионство подряд?

– «Зенит» всегда претендует на чемпионство. Между «Краснодаром» и «Зенитом» развернется борьба за титул.

– Вчера стало известно, что Данил Круговой перешел в ЦСКА.

– Удивительно, что он перешел из «Зенита» в ЦСКА. Может, Данил хочет играть больше. В ЦСКА у Кругового больше шансов заиграть, чем в «Зените».

– «Зенит» остался с одним левым защитником Дугласом Сантосом. Вас «Зенит» не звал обратно?

– Куда мне? Я бы не смог помочь команде. Уже и двух метров не пробегу.