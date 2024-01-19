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    • Жирков ответил на вопрос, приглашал ли его «Зенит» обратно в команду

    Жирков ответил на вопрос, приглашал ли его «Зенит» обратно в команду

    Бывший защитник ЦСКА, «Челси», «Зенита» и сборной России 40-летний Юрий Жирков высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ и трансфере Данила Кругового.

    – Следите сейчас за РПЛ?

    – Редко.

    – Есть ли шансы у «Зенита» выиграть шестое чемпионство подряд?

    – «Зенит» всегда претендует на чемпионство. Между «Краснодаром» и «Зенитом» развернется борьба за титул.

    – Вчера стало известно, что Данил Круговой перешел в ЦСКА.

    – Удивительно, что он перешел из «Зенита» в ЦСКА. Может, Данил хочет играть больше. В ЦСКА у Кругового больше шансов заиграть, чем в «Зените».

    «Зенит» остался с одним левым защитником Дугласом Сантосом. Вас «Зенит» не звал обратно?

    – Куда мне? Я бы не смог помочь команде. Уже и двух метров не пробегу.

    • Юрий Жирков выступал за «Зенит» в 2016–2021 годах. Завершил карьеру в 2022 году.
    • 17 января было объявлено о переходе 25-летнего Кругового в ЦСКА летом 2024 года.
    • Остаток сезона он проведет во второй команде «Зенита», если петербургский и московский клубы не договорятся о его выкупе или аренде.
    • В РПЛ лидирует «Краснодар» с 38 очками после 18 туров. «Зенит» уступает ему два очка.
    • Ранее бывший хавбек «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой ответил на вопрос о том, мог бы помочь нынешнему «Зениту» Юрий Жирков: «Конечно. Выйти на пять-десять минут? Спокойно. В «Зените» же больше игрового времени не дадут. Там бразильцы играют. Поэтому Юра бы вышел, и я бы мог там на минуту где-нибудь выйти».

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    Источник: «РБ Спорт»

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