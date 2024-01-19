Журналист назвал сумму, которую «ПСЖ» готов платить Мбаппе при продлении контракта

Комментатор RMC Sport и ведущий передачи After Foot Стефан Ги сообщил, что «ПСЖ» предложил Килиану Мбаппе новый контракт на четыре года и готов платить зарплату по 100 миллионов евро в год.

«Я могу подтвердить, что если весь вопрос в деньгах, как предполагает его мать, то «ПСЖ» вне конкуренции. «ПСЖ» предложил 400 миллионов евро за 4 года.

Если верить документальному фильму Envoyé Spécial, сейчас Килиан зарабатывает 100 миллионов евро с учетом всех источников дохода, включая рекламные выплаты. И «ПСЖ» готов предложить ему 100 млн в качестве зарплаты», – сказал Ги.

Он отметил, что сейчас Мбаппе также зарабатывает 100 миллионов евро в год, но в эту сумму входят доходы от рекламы. Сейчас же «ПСЖ» готов предложить форварду 100 миллионов евро одной зарплаты, не включая возможный заработок от рекламных сделок.