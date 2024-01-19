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    • Журналист назвал сумму, которую «ПСЖ» готов платить Мбаппе при продлении контракта

    Журналист назвал сумму, которую «ПСЖ» готов платить Мбаппе при продлении контракта

    Комментатор RMC Sport и ведущий передачи After Foot Стефан Ги сообщил, что «ПСЖ» предложил Килиану Мбаппе новый контракт на четыре года и готов платить зарплату по 100 миллионов евро в год.

    «Я могу подтвердить, что если весь вопрос в деньгах, как предполагает его мать, то «ПСЖ» вне конкуренции. «ПСЖ» предложил 400 миллионов евро за 4 года.

    Если верить документальному фильму Envoyé Spécial, сейчас Килиан зарабатывает 100 миллионов евро с учетом всех источников дохода, включая рекламные выплаты. И «ПСЖ» готов предложить ему 100 млн в качестве зарплаты», – сказал Ги.

    Он отметил, что сейчас Мбаппе также зарабатывает 100 миллионов евро в год, но в эту сумму входят доходы от рекламы. Сейчас же «ПСЖ» готов предложить форварду 100 миллионов евро одной зарплаты, не включая возможный заработок от рекламных сделок.

    • Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2024 года.
    • Главным претендентом на игрока считается «Реал».

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 09:11
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    Комментарии (1)
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    DOCTOR PENALTY
    1705647047
    400 млн?.. И всё???... )))
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