Уткин пошутил над высказыванием Мостового

Журналист и комментатор Василий Уткин отреагировал на слова экс-полузащитника сборной России Александра Мостового.
- Ранее бывший хавбек «Спартака» и «Сельты» так ответил на вопрос о том, мог бы помочь нынешнему «Зениту» Юрий Жирков: «Конечно. Выйти на пять-десять минут? Спокойно. В «Зените» же больше игрового времени не дадут. Там бразильцы играют. Поэтому Юра бы вышел, и я бы мог там на минуту где-нибудь выйти».
«Средняя школа.
– Сергей Богданович!
– Да, Мостовой.
– Можно выйти?
– Сиди.
– Ну, Сергей Богданович, я на минутку!» – написал Уткин.
- Юрий Жирков выступал за «Зенит» в 2016–2021 годах. Завершил карьеру в 2022 году.
- Мостовой завершил игровую карьеру в 2005 году.