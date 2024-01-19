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    Уткин пошутил над высказыванием Мостового

    Журналист и комментатор Василий Уткин отреагировал на слова экс-полузащитника сборной России Александра Мостового.

    • Ранее бывший хавбек «Спартака» и «Сельты» так ответил на вопрос о том, мог бы помочь нынешнему «Зениту» Юрий Жирков: «Конечно. Выйти на пять-десять минут? Спокойно. В «Зените» же больше игрового времени не дадут. Там бразильцы играют. Поэтому Юра бы вышел, и я бы мог там на минуту где-нибудь выйти».

    «Средняя школа.

    – Сергей Богданович!

    – Да, Мостовой.

    – Можно выйти?

    – Сиди.

    – Ну, Сергей Богданович, я на минутку!» – написал Уткин.

    • Юрий Жирков выступал за «Зенит» в 2016–2021 годах. Завершил карьеру в 2022 году.
    • Мостовой завершил игровую карьеру в 2005 году.

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    Источник: телеграм-канал Настоящий РадиоУткин

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