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    • Уткин встал на защиту Медведева, показавшего скандальный жест в адрес «Спартака»

    Уткин встал на защиту Медведева, показавшего скандальный жест в адрес «Спартака»

    Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал поведение председателя правления «Зенита» Александра Медведева.

    Глава петербургского клуба в ходе общения с Клаудиньо показал скандальный жест в адрес «Спартака».

    «Я обычно ругаю Александра Ивановича. Уже обсуждается, а не наказать ли его, а не является ли это пренебрежением к общественным приличиям? Да не является, в конце концов.

    Вы думаете, футболисты по латыни разговаривают между собой? Нет, конечно. В раздевалке, за кадром бывает абсолютно всe что угодно. Может, есть вопросы к клубной пресс-службе, которая это выкладывает.

    Я всегда был противником того, чтобы штрафовать футболистов за слова, которые они говорят, допустим, входя в раздевалку или в раздевалке. Это просто неправильно, потому что где-то надо давать волю чувствам.

    Так что, Александр Иванович хлопайте одной рукой по другой, только не на футбольном поле», – сказал Уткин.

    • «Зенит» и «Спартак» сыграют в 19-м туре РПЛ в Санкт-Петербурге в начале марта.
    • Петербургский клуб удалил ролик с жестом Медведева.

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    Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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