Уткин встал на защиту Медведева, показавшего скандальный жест в адрес «Спартака»

Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал поведение председателя правления «Зенита» Александра Медведева.

Глава петербургского клуба в ходе общения с Клаудиньо показал скандальный жест в адрес «Спартака».

«Я обычно ругаю Александра Ивановича. Уже обсуждается, а не наказать ли его, а не является ли это пренебрежением к общественным приличиям? Да не является, в конце концов.

Вы думаете, футболисты по латыни разговаривают между собой? Нет, конечно. В раздевалке, за кадром бывает абсолютно всe что угодно. Может, есть вопросы к клубной пресс-службе, которая это выкладывает.

Я всегда был противником того, чтобы штрафовать футболистов за слова, которые они говорят, допустим, входя в раздевалку или в раздевалке. Это просто неправильно, потому что где-то надо давать волю чувствам.

Так что, Александр Иванович хлопайте одной рукой по другой, только не на футбольном поле», – сказал Уткин.