«Неудивительно, что он без работы». Уткин оценил слова Малафеева о Круговом

Журналист и комментатор Василий Уткин прокомментировал высказывания бывшего голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева по поводу трансфера защитника Данила Кругового из петербургского клуба в ЦСКА.

«Вячеслав Малафеев эффектно назвал тупейшим решение Кругового перейти в ЦСКА, потому что тупо переходить туда, где меньше денег.

А ведь работал спортивным директором. То есть то, что человек хочет больше играть, проводить времени на поле – это ни хрена не резон, а вернее, резон тупейший. Круто, чe.

И вдогонку: происки агентов, говорит Малафеев.

Ну, конечно. Агенты ведь зарабатывают не от доходов игроков, а от убытков. На этом и построен агентский бизнес во всем мире: сделать так, чтобы игрок зарабатывал как можно меньше.

Может быть, тогда спортивный директор Малафеев тоже видел свою задачу в том, чтобы его клуб играл хуже? Неудивительно, что он без работы.

P.S. А, и вправду. Это же логика риелтора: кто больше даст, и все!», – написал Уткин.