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    • «Неудивительно, что он без работы». Уткин оценил слова Малафеева о Круговом

    «Неудивительно, что он без работы». Уткин оценил слова Малафеева о Круговом

    Журналист и комментатор Василий Уткин прокомментировал высказывания бывшего голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева по поводу трансфера защитника Данила Кругового из петербургского клуба в ЦСКА.

    «Вячеслав Малафеев эффектно назвал тупейшим решение Кругового перейти в ЦСКА, потому что тупо переходить туда, где меньше денег.

    А ведь работал спортивным директором. То есть то, что человек хочет больше играть, проводить времени на поле – это ни хрена не резон, а вернее, резон тупейший. Круто, чe.

    И вдогонку: происки агентов, говорит Малафеев.

    Ну, конечно. Агенты ведь зарабатывают не от доходов игроков, а от убытков. На этом и построен агентский бизнес во всем мире: сделать так, чтобы игрок зарабатывал как можно меньше.

    Может быть, тогда спортивный директор Малафеев тоже видел свою задачу в том, чтобы его клуб играл хуже? Неудивительно, что он без работы.

    P.S. А, и вправду. Это же логика риелтора: кто больше даст, и все!», – написал Уткин.

    • Ранее Малафеев сказал следующее: «При действующем контракте Кругового с «Зенитом» вряд ли руководство ЦСКА выходило на общение с Круговым напрямую, поэтому всем этим занимался агент. Других вариантов просто не может быть, иначе это глупейшее решение со стороны Кругового – перейти в команду, которая платит тебе меньше».
    • Малафеев был заместителем спортивного директора «Зенита» в 2017–2020 годах.

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    Источник: телеграм-канал Настоящий РадиоУткин

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    Комментарии (4)
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    Красногвардейчик
    1705595742
    Не люблю Уткина, но тут Вася прав на все 100%
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    Ziklop
    1705598607
    Вася о себе ! тоже без работы доходной остался!
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    Азбука
    1705598610
    Желание игрока больше играть в основе реализуется в клубе не через спорт. директора, а через конкуренцию внутри команды. В общем, много слов, где свалены в одну кучу спорт. директоры, агенты и риелторы, но мало смысла. Однако, явно сквозит от блогера неприязненность к двух кратному обладателю евротрофеев.
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    Cleaner
    1705599705
    Малафеев и дочку так воспитал. Главное бабло...(
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