«Неудивительно, что он без работы». Уткин оценил слова Малафеева о Круговом

Журналист и комментатор Василий Уткин прокомментировал высказывания бывшего голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева по поводу трансфера защитника Данила Кругового из петербургского клуба в ЦСКА.
«Вячеслав Малафеев эффектно назвал тупейшим решение Кругового перейти в ЦСКА, потому что тупо переходить туда, где меньше денег.
А ведь работал спортивным директором. То есть то, что человек хочет больше играть, проводить времени на поле – это ни хрена не резон, а вернее, резон тупейший. Круто, чe.
И вдогонку: происки агентов, говорит Малафеев.
Ну, конечно. Агенты ведь зарабатывают не от доходов игроков, а от убытков. На этом и построен агентский бизнес во всем мире: сделать так, чтобы игрок зарабатывал как можно меньше.
Может быть, тогда спортивный директор Малафеев тоже видел свою задачу в том, чтобы его клуб играл хуже? Неудивительно, что он без работы.
P.S. А, и вправду. Это же логика риелтора: кто больше даст, и все!», – написал Уткин.
- Ранее Малафеев сказал следующее: «При действующем контракте Кругового с «Зенитом» вряд ли руководство ЦСКА выходило на общение с Круговым напрямую, поэтому всем этим занимался агент. Других вариантов просто не может быть, иначе это глупейшее решение со стороны Кругового – перейти в команду, которая платит тебе меньше».
- Малафеев был заместителем спортивного директора «Зенита» в 2017–2020 годах.
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