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    • Малафеев — о трансфере Кругового: «Всем этим занимался агент. Иначе это глупейшее решение со стороны игрока»

    Малафеев — о трансфере Кругового: «Всем этим занимался агент. Иначе это глупейшее решение со стороны игрока»

    Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал трансфер защитника Данила Кругового в ЦСКА.

    – Вас сильно удивило решение Кругового отказаться от постоянных чемпионств с «Зенитом» и перейти в ЦСКА – клуб, который последние годы по-настоящему на золото не претендовал?

    – Думаю, что решение Кругового о переходе в ЦСКА и о смене города – это, скорее всего, инициатива его представителя и агента. В моем понимании, такой переход мог состояться только по одной причине – финансовая выгода. При действующем контракте Кругового с «Зенитом» вряд ли руководство ЦСКА выходило на общение с Круговым напрямую, поэтому всем этим занимался агент.

    Других вариантов просто не может быть, иначе это глупейшее решение со стороны Кругового – перейти в команду, которая платит тебе меньше. С учетом, что «Зенит» ежегодно становится чемпионом РПЛ и ситуация гораздо более стабильная, чем в ЦСКА.

    – Вам приходилось, будучи исполняющим обязанности спортивного директора «Зенита», пересекаться с представителями Кругового?

    – Конечно. В определенные года Круговой довольно некачественно подбирал себе агентов. Возможно, для него это нормальная ситуация. Со своей стороны я не могу сказать, что все его представители были адекватны и стремились найти компромисс для всех сторон, а не только для собственной.

    • Вчера было объявлено о переходе 25-летнего Кругового в ЦСКА летом 2024 года.
    • Остаток сезона он проведет во второй команде «Зенита», если петербургский и московский клубы не договорятся о его выкупе или аренде.
    • В нынешнем сезоне Круговой провел 18 матчей и сделал 2 голевые передачи.

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    Источник: Metaratings.ru

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