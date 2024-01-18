Названы причины, из-за которых в «Реале» не рассчитывают на возвращение Бензема

Руководство «Реала» и болельщики клуба не хотят возвращения в команду 36-летнего нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема. По данным L'Equipe, «сливочные» не рассматривают вариант с возвращением форварда.

В прошлом году стоял вопрос о возможности продления контракта форварда с испанским клубом на один год. Однако «Реал» был проинформирован об отказе Бензема от этого в самый последний момент. Из-за этого мадридцы оказались в затруднительном положении и были вынуждены заняться поисками нового форварда.

Кроме того, болельщики мадридцев также сомневаются в необходимости возвращения нападающего, несмотря на многочисленные успехи Бензема с клубом.