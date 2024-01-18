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    • Названы причины, из-за которых в «Реале» не рассчитывают на возвращение Бензема

    Названы причины, из-за которых в «Реале» не рассчитывают на возвращение Бензема

    Руководство «Реала» и болельщики клуба не хотят возвращения в команду 36-летнего нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема. По данным L'Equipe, «сливочные» не рассматривают вариант с возвращением форварда.

    В прошлом году стоял вопрос о возможности продления контракта форварда с испанским клубом на один год. Однако «Реал» был проинформирован об отказе Бензема от этого в самый последний момент. Из-за этого мадридцы оказались в затруднительном положении и были вынуждены заняться поисками нового форварда.

    Кроме того, болельщики мадридцев также сомневаются в необходимости возвращения нападающего, несмотря на многочисленные успехи Бензема с клубом.

    • Француз провел в «Реале» 14 сезонов и забил 354 гола в 648 матчах.
    • Бензема летом перешел в «Аль-Иттихад» на правах свободного агента.
    • В текущем сезоне форвард провел 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и 5 результативными передачами.
    • Ранее Бензема был отстранен от тренировочных сборов с «Аль-Иттихадом» по решению главного тренера. Сообщалось, что француз хочет покинуть клуб, однако в его окружении считают: игрок продолжит выступления в Саудовской Аравии.

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    Источник: onefootball.com

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    Сегодня, 17:57
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