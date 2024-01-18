Мостовой прокомментировал желание болельщиков, чтобы он возглавил «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой ответил на приглашение главного тренера кыргызского «Мурас Юнайтед» Андрея Канчельскиса, а также высказался о получении тренерской лицензии.
– Канчельскис звал вас недавно на стажировку. Поедете?
– Надо связаться с Андрюхой. Он только недавно сам подписал контракт [с «Мурас Юнайтед»], мы пока не общались.
– Когда получите лицензию?
– Еще год учиться. Представляете? Тридцать лет играть в футбол и теперь кому‑то еще доказывать – удивительно!..
– Болельщики любят вас и ждут, когда вы уже возглавите «Спартак».
– Начнешь проигрывать – они же первыми и накинутся. Я всю жизнь в футболе, спокойно к этому отношусь, миллион таких ситуаций видел.
- Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС 21 августа.
- Экс-футболист формально является главным тренером медийного клуба Fight Nights.