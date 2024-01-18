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    • Мостовой прокомментировал желание болельщиков, чтобы он возглавил «Спартак»

    Мостовой прокомментировал желание болельщиков, чтобы он возглавил «Спартак»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой ответил на приглашение главного тренера кыргызского «Мурас Юнайтед» Андрея Канчельскиса, а также высказался о получении тренерской лицензии.

    – Канчельскис звал вас недавно на стажировку. Поедете?

    – Надо связаться с Андрюхой. Он только недавно сам подписал контракт [с «Мурас Юнайтед»], мы пока не общались.

    – Когда получите лицензию?

    – Еще год учиться. Представляете? Тридцать лет играть в футбол и теперь кому‑то еще доказывать – удивительно!..

    – Болельщики любят вас и ждут, когда вы уже возглавите «Спартак».

    – Начнешь проигрывать – они же первыми и накинутся. Я всю жизнь в футболе, спокойно к этому отношусь, миллион таких ситуаций видел.

    • Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС 21 августа.
    • Экс-футболист формально является главным тренером медийного клуба Fight Nights.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:16
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    Комментарии (13)
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    Красногвардейчик
    1705584051
    Вот все хаят Мостового. а он правильные вещи глаголит....этакий Жириновский в футболе))
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    СпорЦмен
    1705584135
    Если Абаскаля снимут, хотел бы, чтобы поставили Мостового. :)))
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    dragoff
    1705587090
    Журналист хорошо подколол Мостового))) Про "любовь" болельщиков. А он этого даже не понял
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    NewLife
    1705592541
    Сплошной фейк. О желании болельщиков пердит ртом только Срач ТВ - сколько миллионов участвовало в соц опросе, результаты в студию без привлечения г-жи Панфиловрй )) Мостовой уже настопздл до тошноты.
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    ЗаЖиМ
    1705593238
    А не много сегодня на ленте про Сандро?
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