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    • В окружении Бензема считают, что игрок останется в Саудовской Аравии

    В окружении Бензема считают, что игрок останется в Саудовской Аравии

    Источники, близкие к нападающему «Аль-Иттихада» Кариму Бензема, сообщили L`Equipe, что он не планирует уходить из команды и вскоре воссоединится с ней.

    «Он застрял на Маврикии, потому что все аэропорты были закрыты из-за урагана. Но ничего страшного, он чувствует себя очень хорошо в Саудовской Аравии и скоро возобновит тренировки», – сказал человек из окружения Бензема.

    Ранее нападающий был отстранен от тренировочных сборов с «Аль-Иттихадом» по решению главного тренера. Сообщалось, что француз хочет покинуть клуб.

    Один из членов штаба главного тренера «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо заявил, что ситуация с Бензема не представляет собой серьезную проблему.

    • Розыгрыш чемпионата Саудовской Аравии возобновится 7 февраля.
    • Ожидается, что Бензема успеет уладить ситуацию до этого дня.

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    Источник: L'Equipe

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