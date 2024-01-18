В окружении Бензема считают, что игрок останется в Саудовской Аравии

Источники, близкие к нападающему «Аль-Иттихада» Кариму Бензема, сообщили L`Equipe, что он не планирует уходить из команды и вскоре воссоединится с ней.

«Он застрял на Маврикии, потому что все аэропорты были закрыты из-за урагана. Но ничего страшного, он чувствует себя очень хорошо в Саудовской Аравии и скоро возобновит тренировки», – сказал человек из окружения Бензема.

Ранее нападающий был отстранен от тренировочных сборов с «Аль-Иттихадом» по решению главного тренера. Сообщалось, что француз хочет покинуть клуб.

Один из членов штаба главного тренера «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо заявил, что ситуация с Бензема не представляет собой серьезную проблему.