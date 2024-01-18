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    Защитник ЦСКА Роша оценил возможность ухода из команды

    Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал сведения об интересе к нему клубов из Саудовской Аравии и Турции.

    «Ничего об этом не знаю. Мои агенты не сообщали об интересе других клубов. На данный момент у меня контракт с ЦСКА, и я очень счастлив находиться в этом клубе. Если все будет зависеть только от меня, то хочу остаться здесь и отработать контракт до конца.

    Если будет интерес от других клубов, то вопросы нужно будет задавать руководству ЦСКА и моим агентам. Но я вообще не хочу уходить из ЦСКА, хочу играть здесь! Когда я только перешел, то говорил о желании вписать свое имя в историю клуба – оставить здесь след», – сказал Роша.

    • Контракт 28-летнего футболиста с ЦСКА действует до лета 2025 года.
    • В текущем сезоне РПЛ Роша сыграл в 22 матчах за ЦСКА.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    Комментарии (1)
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    Эмом
    1705581238
    Каждый месяц его СМИ куда то отправляет и каждый раз он говорит что счастлив в ЦСКА
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