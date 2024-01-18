Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Селекционер ЦСКА высказался о Круговом и новых трансферах клуба

    Селекционер ЦСКА высказался о Круговом и новых трансферах клуба

    Селекционер ЦСКА Денис Машкарин оценил трансфер защитника «Зенита» Данила Кругового, который должен прийти в московскую команду летом.

    – Безусловно, это очень хороший трансфер, Круговой – квалифицированный футболист с российским паспортом, в хорошем возрасте, уже опытный, имеет титулы в составе «Зенита».

    В Петербурге он получал не так много игрового времени, но ЦСКА усилит однозначно. Поэтому выбор сделан правильный, это прямо боевая единица. Конечно, хотелось бы, чтобы он мог помочь команде в этом сезоне, потому что любой сильный игрок нужен здесь и сейчас.

    – Получается, ЦСКА не отступает от своей любимой модели селекции – точечными и часто точными ударами по конкретной позиции…?

    – Да, и я думаю, что точечные удары могут быть еще. Армейский клуб всегда удивлял трансферами – это были недорогие игроки, но с дальнейшей перспективой роста как мастерства, так и трансферной стоимости.

    – Насколько обострится конкуренция слева с его приходом?

    – Конкуренция будет. И Гайич достаточно неплохо провел отрезок, когда играл левого латераля, можно вспомнить игру со «Спартаком», когда он забил два мяча.

    Плюс вернется после травмы в состав Дивеев – и Мозес может уйти на левый фланг. Так что без конкуренции Круговой не останется, но в хорошей конкурентной борьбе и сами футболисты, и команда становится сильнее.

    – В целом пока только «Зенит» в это межсезонье гремит на трансферном рынке, у остальных клубов пока относительно тихо. Все что-то выжидают?

    – Думаю, все в работе, все рассматривают потенциальных кандидатов, как и ЦСКА, и другие команды. Но в силу каких-то обстоятельств о переходах пока объявляют не так часто.

    Но я убежден, в это трансферное окно мы увидим еще немало трансферов. И из Европы, и из Латинской Америки. Надо просто подождать.

    • Остаток сезона Круговой проведет во второй команде «Зенита», если петербургский клуб и ЦСКА не договорятся о его выкупе или аренде.
    • В нынешнем сезоне Круговой сыграл 18 матчей и сделал 2 голевые передачи.

    Новости по теме
    Защитник ЦСКА Роша оценил возможность ухода из команды 1
    Круговой уже покинул «Зенит» и отправился в Санкт-Петербург 2
    Газизов оценил трансфер Кругового из «Зенита» в ЦСКА
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:44
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+