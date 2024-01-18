Селекционер ЦСКА высказался о Круговом и новых трансферах клуба

Селекционер ЦСКА Денис Машкарин оценил трансфер защитника «Зенита» Данила Кругового, который должен прийти в московскую команду летом.

– Безусловно, это очень хороший трансфер, Круговой – квалифицированный футболист с российским паспортом, в хорошем возрасте, уже опытный, имеет титулы в составе «Зенита».

В Петербурге он получал не так много игрового времени, но ЦСКА усилит однозначно. Поэтому выбор сделан правильный, это прямо боевая единица. Конечно, хотелось бы, чтобы он мог помочь команде в этом сезоне, потому что любой сильный игрок нужен здесь и сейчас.

– Получается, ЦСКА не отступает от своей любимой модели селекции – точечными и часто точными ударами по конкретной позиции…?

– Да, и я думаю, что точечные удары могут быть еще. Армейский клуб всегда удивлял трансферами – это были недорогие игроки, но с дальнейшей перспективой роста как мастерства, так и трансферной стоимости.

– Насколько обострится конкуренция слева с его приходом?

– Конкуренция будет. И Гайич достаточно неплохо провел отрезок, когда играл левого латераля, можно вспомнить игру со «Спартаком», когда он забил два мяча.

Плюс вернется после травмы в состав Дивеев – и Мозес может уйти на левый фланг. Так что без конкуренции Круговой не останется, но в хорошей конкурентной борьбе и сами футболисты, и команда становится сильнее.

– В целом пока только «Зенит» в это межсезонье гремит на трансферном рынке, у остальных клубов пока относительно тихо. Все что-то выжидают?

– Думаю, все в работе, все рассматривают потенциальных кандидатов, как и ЦСКА, и другие команды. Но в силу каких-то обстоятельств о переходах пока объявляют не так часто.

Но я убежден, в это трансферное окно мы увидим еще немало трансферов. И из Европы, и из Латинской Америки. Надо просто подождать.