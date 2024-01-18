Газизов оценил трансфер Кругового из «Зенита» в ЦСКА

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал решение левого защитника Данила Кругового сменить «Зенит» на ЦСКА.

Футболист заключил с московским клубом контракт до 2028 года с опцией продления еще на один сезон.

Он перейдет в ЦСКА в июне в качестве свободного агента.

«Зенит» сослал Кругового в дубль до лета. Петербуржцы предлагали ему контракт на 10 миллионов евро.

«Он хороший футболист и сам выбирает свой путь. Самое главное, чтобы всe обошлось без травм. У него есть качества, физические и волевые возможности. Этого не отнять.

Круговой – игрок большого качества, выступает за сборную России. Большая величина», – сказал Газизов.