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    Газизов оценил трансфер Кругового из «Зенита» в ЦСКА

    Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал решение левого защитника Данила Кругового сменить «Зенит» на ЦСКА.

    • Футболист заключил с московским клубом контракт до 2028 года с опцией продления еще на один сезон.
    • Он перейдет в ЦСКА в июне в качестве свободного агента.
    • «Зенит» сослал Кругового в дубль до лета. Петербуржцы предлагали ему контракт на 10 миллионов евро.

    «Он хороший футболист и сам выбирает свой путь. Самое главное, чтобы всe обошлось без травм. У него есть качества, физические и волевые возможности. Этого не отнять.

    Круговой – игрок большого качества, выступает за сборную России. Большая величина», – сказал Газизов.

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    Источник: «Чемпионат»

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