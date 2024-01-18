«Нам его очень не хватает»: Хави определил ключевую потерю «Барселоны» в этом сезоне

Главный тренер «Барселоны» Хави назвал игрока, чья травма стала сильным ударом для команды.

«Нам очень не хватает лидерских качеств Гави. Для команды его травма стала ударом в самое сердце.

Его трудно заменить. В мире есть только один Гави. Нам очень не хватает его, такова реальность», – сказал Хави.