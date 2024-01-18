«Нам его очень не хватает»: Хави определил ключевую потерю «Барселоны» в этом сезоне

Главный тренер «Барселоны» Хави назвал игрока, чья травма стала сильным ударом для команды.
«Нам очень не хватает лидерских качеств Гави. Для команды его травма стала ударом в самое сердце.
Его трудно заменить. В мире есть только один Гави. Нам очень не хватает его, такова реальность», – сказал Хави.
- В ноябре Гави травмировался в матче сборных Испании и Грузии (3:1).
- У него диагностировали полный разрыв передней крестообразной связки правого колена и связанное с этим повреждение бокового мениска.
- На восстановление испанцу потребуется от 8 до 9 месяцев.