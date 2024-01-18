Круговой впервые прокомментировал свой переход из «Зенита» в ЦСКА

Левый защитник «Зенита» Данил Круговой объяснил свое решение уйти в ЦСКА по окончании сезона.
«Всем привет. Сегодня видимо мой последний день в главной команде «Зенита». Переговоры с «Зенитом» продолжались 18 месяцев, я продолжал работать и помогать команде. Решение, которое я принял, обдуманное и взвешенное.
Не хочу спекуляций, и скажу как есть – дело не в личных условиях контракта. Предложение, которое поступило со стороны «Зенита» устраивало меня полностью. Это лучшие условия, и я благодарен клубу за это предложение. Но я выбрал играть в футбол.
Хочу выразить слова благодарности руководству клуба и тренерскому штабу за годы совместной работы! Это было феерично! Мы пообщались с Александром Ивановичем [Медведевым] и Сергеем Богдановичем [Семаком], они оповестили меня, что нужно помочь «Зениту-2». Готов к труду и атаке», – написал Круговой в своем телеграм-канале.
- Футболист заключил с московским клубом контракт до 2028 года с опцией продления еще на один сезон.
- Он перейдет в ЦСКА в июне в качестве свободного агента.
- «Зенит» сослал Кругового в дубль до лета. Петербуржцы предлагали ему контракт на 10 миллионов евро.