Круговой впервые прокомментировал свой переход из «Зенита» в ЦСКА

Левый защитник «Зенита» Данил Круговой объяснил свое решение уйти в ЦСКА по окончании сезона.

«Всем привет. Сегодня видимо мой последний день в главной команде «Зенита». Переговоры с «Зенитом» продолжались 18 месяцев, я продолжал работать и помогать команде. Решение, которое я принял, обдуманное и взвешенное.

Не хочу спекуляций, и скажу как есть – дело не в личных условиях контракта. Предложение, которое поступило со стороны «Зенита» устраивало меня полностью. Это лучшие условия, и я благодарен клубу за это предложение. Но я выбрал играть в футбол.

Хочу выразить слова благодарности руководству клуба и тренерскому штабу за годы совместной работы! Это было феерично! Мы пообщались с Александром Ивановичем [Медведевым] и Сергеем Богдановичем [Семаком], они оповестили меня, что нужно помочь «Зениту-2». Готов к труду и атаке», – написал Круговой в своем телеграм-канале.