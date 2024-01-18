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    • Круговой впервые прокомментировал свой переход из «Зенита» в ЦСКА

    Круговой впервые прокомментировал свой переход из «Зенита» в ЦСКА

    Левый защитник «Зенита» Данил Круговой объяснил свое решение уйти в ЦСКА по окончании сезона.

    «Всем привет. Сегодня видимо мой последний день в главной команде «Зенита». Переговоры с «Зенитом» продолжались 18 месяцев, я продолжал работать и помогать команде. Решение, которое я принял, обдуманное и взвешенное.

    Не хочу спекуляций, и скажу как есть – дело не в личных условиях контракта. Предложение, которое поступило со стороны «Зенита» устраивало меня полностью. Это лучшие условия, и я благодарен клубу за это предложение. Но я выбрал играть в футбол.

    Хочу выразить слова благодарности руководству клуба и тренерскому штабу за годы совместной работы! Это было феерично! Мы пообщались с Александром Ивановичем [Медведевым] и Сергеем Богдановичем [Семаком], они оповестили меня, что нужно помочь «Зениту-2». Готов к труду и атаке», – написал Круговой в своем телеграм-канале.

    • Футболист заключил с московским клубом контракт до 2028 года с опцией продления еще на один сезон.
    • Он перейдет в ЦСКА в июне в качестве свободного агента.
    • «Зенит» сослал Кругового в дубль до лета. Петербуржцы предлагали ему контракт на 10 миллионов евро.

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    Источник: телеграм-канал Данила Кругового

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    Сегодня, 12:39
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    Комментарии (6)
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    DMитрий
    1705571574
    Одно только желание играть, не дает возможность быть в основе.
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    Айболид
    1705571748
    Пока всё чинно-благородно . Я не думаю что Данька перейдя в ЦСКА , будет в сторону своей бывшей команды плеваться .
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    Bozigit
    1705572645
    Все верно. Зенит думаю пожалеет
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    BarStep
    1705573607
    Поняв, что не можешь выиграть конкуренцию., выбрал играть в футбол.. Ну что ж, решение наверное правильное. Но, ЦСКА, клуб тоже с хорошими амбициями, смотри, что бы не пришлось повторять те же слова, шагая вниз по лестнице.. Тренируйся, удачи тебе и спасибо!
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