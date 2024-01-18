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    • Известного российского баскетболиста дисквалифицировали за кокаин

    Известного российского баскетболиста дисквалифицировали за кокаин

    РУСАДА вынесла решение по баскетболисту ЦСКА Никите Курбанову.

    В его допинг-пробах нашли следы кокаина. За это он получил три месяца дисквалификации.

    В зачет дисквалификации пойдет срок временного отстранения, который шел с 20 октября 2023 года. Таким образом, дисквалификация Курбанова завершится завтра, 19 января.

    • 27 октября ЦСКА сообщил о приостановке карьеры Курбанова «по личным причинам».
    • 37-летний игрок – рекордсмен ЦСКА по матчам в Единой лиге ВТБ.
    • ЦСКА с Курбановым трижды выигрывал Евролигу (аналог футбольной Лиги чемпионов УЕФА).

    Источник: РУСАДА

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