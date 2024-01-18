Известного российского баскетболиста дисквалифицировали за кокаин

РУСАДА вынесла решение по баскетболисту ЦСКА Никите Курбанову.

В его допинг-пробах нашли следы кокаина. За это он получил три месяца дисквалификации.

В зачет дисквалификации пойдет срок временного отстранения, который шел с 20 октября 2023 года. Таким образом, дисквалификация Курбанова завершится завтра, 19 января.