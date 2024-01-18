Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Ловчев оценил решение Кругового сменить «Зенит» на ЦСКА

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев прокомментировал скорый переход левого защитника «Зенита» Данила Кругового в ЦСКА.

    • Футболист заключил с московским клубом контракт до 2028 года с опцией продления еще на один сезон.
    • Он перейдет в ЦСКА в июне в качестве свободного агента.
    • «Зенит» сослал Кругового в дубль до лета. Петербуржцы предлагали ему контракт на 10 миллионов евро.

    «Парень интересный, но ему в этом году будет 26, в «Зените» он достаточно давно, а футболистом основы так и не стал. Конкуренты на флангах обороны серьезные и перспектив выиграть эту борьбу не так и много.

    Мне понятно желание молодого парня играть и в этом смысле логика смены команды, безусловно, есть. Что сидеть на лавке, надо искать команду, где бы доверяли больше, где мог бы раскрыться. Сидение на лавке не дает ни уверенности, ни мастерства.

    Он сидит под Сантосом, и даже если бразилец ушел бы, у меня впечатление, что клуб искал бы замену, а не доверял по-серьезному Круговому.

    Круговой быстр, умеет играть в атаку – есть потенциал, который раскрыть можно, если тебе будут доверять, рассчитывать серьезно. ЦСКА команда недоукомплектованная, этот игрок придется ко двору», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

    Новости по теме
    Ловчев оценил состав «Зенита» – у клуба на контракте 11 бразильцев 3
    «Дайте Царю поработать!»: Ловчев – о Мостовом 6
    Ловчев прокомментировал трансфер Ахметова из «Краснодара» в «Зенит» 3
    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:11
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+