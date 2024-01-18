Ловчев оценил решение Кругового сменить «Зенит» на ЦСКА

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев прокомментировал скорый переход левого защитника «Зенита» Данила Кругового в ЦСКА.

Футболист заключил с московским клубом контракт до 2028 года с опцией продления еще на один сезон.

Он перейдет в ЦСКА в июне в качестве свободного агента.

«Зенит» сослал Кругового в дубль до лета. Петербуржцы предлагали ему контракт на 10 миллионов евро.

«Парень интересный, но ему в этом году будет 26, в «Зените» он достаточно давно, а футболистом основы так и не стал. Конкуренты на флангах обороны серьезные и перспектив выиграть эту борьбу не так и много.

Мне понятно желание молодого парня играть и в этом смысле логика смены команды, безусловно, есть. Что сидеть на лавке, надо искать команду, где бы доверяли больше, где мог бы раскрыться. Сидение на лавке не дает ни уверенности, ни мастерства.

Он сидит под Сантосом, и даже если бразилец ушел бы, у меня впечатление, что клуб искал бы замену, а не доверял по-серьезному Круговому.

Круговой быстр, умеет играть в атаку – есть потенциал, который раскрыть можно, если тебе будут доверять, рассчитывать серьезно. ЦСКА команда недоукомплектованная, этот игрок придется ко двору», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.