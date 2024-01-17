Реакция Мостового на ссылку Кругового в дубль «Зенита» из-за договоренности с ЦСКА

Александр Мостовой прокомментировал ситуацию с левым защитником «Зенита» Данилом Круговым.

Футболист подписал контракт с ЦСКА до 2028 года с опцией продления еще на один сезон.

Он перейдет в московский клуб в июне в качестве свободного агента.

«Зенит» сослал Кругового в дубль до лета.

«Мне кажется странным перевод Кругового во вторую команду «Зенита». Скорее всего, есть какая-то недосказанность с клубом – он же не подписал новый контракт, а перешeл в ЦСКА.

Иначе смысл его переводить во вторую команду? Если переводят, значит, что-то с кем-то сложилось. Но для него ничего страшного не будет, тем более подписал контракт с ЦСКА», – сказал Мостовой.