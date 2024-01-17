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    • Реакция Мостового на ссылку Кругового в дубль «Зенита» из-за договоренности с ЦСКА

    Реакция Мостового на ссылку Кругового в дубль «Зенита» из-за договоренности с ЦСКА

    Александр Мостовой прокомментировал ситуацию с левым защитником «Зенита» Данилом Круговым.

    • Футболист подписал контракт с ЦСКА до 2028 года с опцией продления еще на один сезон.
    • Он перейдет в московский клуб в июне в качестве свободного агента.
    • «Зенит» сослал Кругового в дубль до лета.

    «Мне кажется странным перевод Кругового во вторую команду «Зенита». Скорее всего, есть какая-то недосказанность с клубом – он же не подписал новый контракт, а перешeл в ЦСКА.

    Иначе смысл его переводить во вторую команду? Если переводят, значит, что-то с кем-то сложилось. Но для него ничего страшного не будет, тем более подписал контракт с ЦСКА», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:44
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    Комментарии (1)
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    Азбука
    1705521533
    Перевод Кругового понятен. Перед Зенитом стоит сложная задача победить в чемпионате. От всех требуется максимальная отдача, а тут игрок, который мыслями в другой команде. Однако, чтоб не гнобить Кругового, ему дают практику в Зените-2.
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