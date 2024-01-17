Дзюба ответил, кем видит себя после завершения футбольной карьеры

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, интересна ли ему профессия актера.
В декабре стало известно, что футболист снялся в фильме «Конец славы» с Павлом Деревянко.
– После завершения карьеры игрока будешь тренером?
– Попробую стать тренером, возможно. Или, может быть, в кино пойду… Посмотрим. Мне кажется, у меня неплохие данные для того, чтобы стать актером.
– Так ты же уже начал – и «Конец славы» выйдет, и короткометражка «Хейт» была.
– Это все‑таки эпизодическая роль получилась. Но это был интересный опыт, большое спасибо Максиму Лагашкину, который меня всe‑таки уговорил, и всей его команде.
Мне тяжело что‑то новое дается, но получилось очень интересно. Мне понравилось, там я чувствую себя комфортно.
- Дзюбе в августе исполнилось 35 лет.
- В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 20 матчах.
- «Локо» ушел на зимнюю паузу на 4-м месте в таблице РПЛ с 31 очком в 18 турах.