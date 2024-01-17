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    • Дзюба ответил, кем видит себя после завершения футбольной карьеры

    Дзюба ответил, кем видит себя после завершения футбольной карьеры

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, интересна ли ему профессия актера.

    В декабре стало известно, что футболист снялся в фильме «Конец славы» с Павлом Деревянко.

    – После завершения карьеры игрока будешь тренером?

    – Попробую стать тренером, возможно. Или, может быть, в кино пойду… Посмотрим. Мне кажется, у меня неплохие данные для того, чтобы стать актером.

    – Так ты же уже начал – и «Конец славы» выйдет, и короткометражка «Хейт» была.

    – Это все‑таки эпизодическая роль получилась. Но это был интересный опыт, большое спасибо Максиму Лагашкину, который меня всe‑таки уговорил, и всей его команде.

    Мне тяжело что‑то новое дается, но получилось очень интересно. Мне понравилось, там я чувствую себя комфортно.

    • Дзюбе в августе исполнилось 35 лет.
    • В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 20 матчах.
    • «Локо» ушел на зимнюю паузу на 4-м месте в таблице РПЛ с 31 очком в 18 турах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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