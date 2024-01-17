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    Генич раскрыл реакцию Акинфеева на критику с его стороны

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал об отношениях с отдельными российскими топ-футболистами.

    «Как ругать футболиста, если он твой кореш? Это самая большая проблема, мне кажется, для любого комментатора. В советское время говорили, что ни в коем случае нельзя заводить дружбу с футболистами, чтобы быть объективным в оценке его игры и действий. С этим сложно.

    У меня не так много близких друзей из РПЛ, которых можно было бы не критиковать. Я сдерживаю себя в критике Игоря Акинфеева, потому что у нас очень хорошие и добрые отношения.

    А насколько я знаю, Игорь к критике относится всегда так… Он, бывает, присылает мне голосовые или текстовые сообщения: «Чe ты несeшь?» Это самый популярный посыл практически от любого футболиста.

    До определeнного момента были нормальные отношения с Дзюбой. Его можно было критиковать. То, не то, здесь добежал, там не добежал, здесь забил.

    Он спокойно относился. А потом, в какой-то момент, что-то щелкнуло. И он заблокировал меня», – заявил Генич.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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