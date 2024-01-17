Мбаппе высказался об отъезде топ-игроков из Европы

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о своем отношении к тому, что статусные футболисты все чаще уезжают из европейских клубов в МЛС или арабские лиги.

«Многие великие игроки, которые сформировали историю футбола, покинули Европу этим летом, и мы вступаем в новую эру.

Это стало частью цикла этого вида спорта, и в какой-то момент настанет и моя очередь уйти. Я не беспокоюсь об этих изменениях.

Я просто думаю о продолжении своей карьеры и о том, чтобы следовать своим собственным путем», – заявил 25-летний француз.