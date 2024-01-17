Мбаппе высказался об отъезде топ-игроков из Европы

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о своем отношении к тому, что статусные футболисты все чаще уезжают из европейских клубов в МЛС или арабские лиги.
«Многие великие игроки, которые сформировали историю футбола, покинули Европу этим летом, и мы вступаем в новую эру.
Это стало частью цикла этого вида спорта, и в какой-то момент настанет и моя очередь уйти. Я не беспокоюсь об этих изменениях.
Я просто думаю о продолжении своей карьеры и о том, чтобы следовать своим собственным путем», – заявил 25-летний француз.
- Мбаппе летом станет свободным агентом.
- Его рыночная стоимость – 180 млн евро.
- В этом сезоне форвард «ПСЖ» забил 26 голов и сделал 4 ассиста в 25 матчах.