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    • Защитник «Динамо» Скопинцев рассказал, когда хочет уехать играть в Европу

    Защитник «Динамо» Скопинцев рассказал, когда хочет уехать играть в Европу

    Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассчитывает перейти в европейский клуб до 30 лет.

    – У меня до сих пор есть надежда и желание поиграть в Европе, если получится уехать до 30 лет. Но должно многое сложиться. Это не первоочередная задача, сейчас меня все устраивает в «Динамо».

    – Почему поставил планку в 30 лет?

    – Думаю, после я уже буду там не нужен. Да и сейчас непонятно. Возможно, есть интерес, но это мониторит агент и мне докладывает. Если будет что-то интересное из Европы, чтобы поиграть в еврокубках или пободаться в лиге из топ-5, то буду рад.

    • 26-летний Скопинцев провел в этом сезоне 22 матча за «Динамо», забил 1 гол и отдал 3 передачи.
    • Защитник провел 1 матч за сборную России против Катара.

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    Источник: Sport24

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