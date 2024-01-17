Защитник «Динамо» Скопинцев рассказал, когда хочет уехать играть в Европу

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассчитывает перейти в европейский клуб до 30 лет.
– У меня до сих пор есть надежда и желание поиграть в Европе, если получится уехать до 30 лет. Но должно многое сложиться. Это не первоочередная задача, сейчас меня все устраивает в «Динамо».
– Почему поставил планку в 30 лет?
– Думаю, после я уже буду там не нужен. Да и сейчас непонятно. Возможно, есть интерес, но это мониторит агент и мне докладывает. Если будет что-то интересное из Европы, чтобы поиграть в еврокубках или пободаться в лиге из топ-5, то буду рад.
- 26-летний Скопинцев провел в этом сезоне 22 матча за «Динамо», забил 1 гол и отдал 3 передачи.
- Защитник провел 1 матч за сборную России против Катара.