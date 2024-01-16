Использование VAR могут приостановить из-за суда с ФИФА

В футболе могут на неопределенное время исчезнуть видеоповторы.
Использование системы VAR, возможно, будет заблокировано из-за суда.
Иск против ФИФА и Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) подал Франсиско Лопес.
Житель Мадрида называет себя автором идеи и требует компенсацию в размере 300 миллионов евро.
У Лопеса есть документы о регистрации проекта в реестре интеллектуальной собственности. В его интерпретации система называлась «Футбол XXI века».
Использование VAR могут приостановить в качестве предупредительной меры.