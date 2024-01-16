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    Использование VAR могут приостановить из-за суда с ФИФА

    В футболе могут на неопределенное время исчезнуть видеоповторы.

    Использование системы VAR, возможно, будет заблокировано из-за суда.

    Иск против ФИФА и Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) подал Франсиско Лопес.

    Житель Мадрида называет себя автором идеи и требует компенсацию в размере 300 миллионов евро.

    У Лопеса есть документы о регистрации проекта в реестре интеллектуальной собственности. В его интерпретации система называлась «Футбол XXI века».

    Использование VAR могут приостановить в качестве предупредительной меры.

    Источник: AS

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    16.01.2024 23:23
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