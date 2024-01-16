Винисиус высказался о возможном подписании «Реалом» Мбаппе или Холанда

Вингер «Реала» Винисиус ответил на вопрос о возможном переходу в команду нападающих Килиана Мбаппе из «ПСЖ» или Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити».

«Селекцией занимается президент клуба, я не могу говорить об этом. Все наши игроки очень довольны. Все получают больше игрового времени. У нас 25 игроков, готовых делать все во благо команды и клуба», – сказал Винисиус.