Винисиус высказался о возможном подписании «Реалом» Мбаппе или Холанда

Вингер «Реала» Винисиус ответил на вопрос о возможном переходу в команду нападающих Килиана Мбаппе из «ПСЖ» или Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити».
«Селекцией занимается президент клуба, я не могу говорить об этом. Все наши игроки очень довольны. Все получают больше игрового времени. У нас 25 игроков, готовых делать все во благо команды и клуба», – сказал Винисиус.
- У Мбаппе истекает контракт с французским клубом летом этого года.
- Сообщалось, что Холанд интересовался делами в «Реале» у своего бывшего партнера по дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.