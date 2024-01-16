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    • Винисиус высказался о возможном подписании «Реалом» Мбаппе или Холанда

    Винисиус высказался о возможном подписании «Реалом» Мбаппе или Холанда

    Вингер «Реала» Винисиус ответил на вопрос о возможном переходу в команду нападающих Килиана Мбаппе из «ПСЖ» или Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити».

    «Селекцией занимается президент клуба, я не могу говорить об этом. Все наши игроки очень довольны. Все получают больше игрового времени. У нас 25 игроков, готовых делать все во благо команды и клуба», – сказал Винисиус.

    • У Мбаппе истекает контракт с французским клубом летом этого года.
    • Сообщалось, что Холанд интересовался делами в «Реале» у своего бывшего партнера по дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

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    Источник: DiarioMadridista.com

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