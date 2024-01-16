Зарема прокомментировала жест Медведева в адрес «Спартака»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова, высказалась о жесте председателя правления «Зенита» Александра Медведева в адрес московского клуба.

«После ухода Дзюбы Медведев стал главным по инфомемам. Наверняка перед подписанием бразильцев рассылают им подобные видосики для ознакомления с чемпионатом. Посмотрим, станет ли этой дополнительной мотивацией для «Спартака», чтобы победить», – сказала Салихова.

15 января пресс-служба «Зенита» выложила на YouTube-канале клуба видеосюжет, в котором присутствует фрагмент с жестом Медведева, показанным во время разговора с полузащитником Клаудиньо.