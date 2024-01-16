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    • Зарема прокомментировала жест Медведева в адрес «Спартака»

    Зарема прокомментировала жест Медведева в адрес «Спартака»

    Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова, высказалась о жесте председателя правления «Зенита» Александра Медведева в адрес московского клуба.

    «После ухода Дзюбы Медведев стал главным по инфомемам. Наверняка перед подписанием бразильцев рассылают им подобные видосики для ознакомления с чемпионатом. Посмотрим, станет ли этой дополнительной мотивацией для «Спартака», чтобы победить», – сказала Салихова.

    15 января пресс-служба «Зенита» выложила на YouTube-канале клуба видеосюжет, в котором присутствует фрагмент с жестом Медведева, показанным во время разговора с полузащитником Клаудиньо.

    • Позднее петербургский клуб удалил ролик.
    • «Зенит» и «Спартак» сыграют в 19-м туре РПЛ в Санкт-Петербурге в начале марта.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Комментарии (4)
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    BarStep
    1705383634
    Оживилась, увидев до боли знакомый жест :;
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    SLADE2019
    1705384323
    Правильно женщина сказала. Главное будет то, как Спартак на это отреагирует. В деле.
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1705388379
    Затраханная эскортница проснулась. Гыгыгы
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1705389092
    А что тут высказываться? Просто Медведев констатировал факты. Мол Зенит насиловал и унижал много лет сви ней и продолжит это славное дело. Гыгыгы
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