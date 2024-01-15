Ахметов уверен, что будет играть в «Зените»

Новичок «Зенита» Ильзат Ахметов не сомневается, что будет получать игровую практику.
«У меня есть уверенность, что буду играть в «Зените». У меня были хорошие матчи в «Краснодаре».
Я понимаю, что могу играть в «Зените», я должен играть здесь. Я хочу использовать все шансы, которые будут.
Хочу доказать сам себе, что могу. Не собираюсь отбывать номер, хочу играть и приносить пользу», – сказал Ахметов.
- «Зенит» и «Краснодар» ведут борьбу за чемпионство в этом сезоне РПЛ – после 18 туров южане лидируют с 2-очковым отрывом.
- Петербуржцы выкупили Ахметова за 850 тысяч евро (около 82 миллионов рублей). Таковы были прописаны отступные в его контракте.
- 26-летний игрок был в «Краснодаре» с июля 2022 года, его статистика: 61 матч, 7 голов, 8 ассистов.