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    Ахметов уверен, что будет играть в «Зените»

    Новичок «Зенита» Ильзат Ахметов не сомневается, что будет получать игровую практику.

    «У меня есть уверенность, что буду играть в «Зените». У меня были хорошие матчи в «Краснодаре».

    Я понимаю, что могу играть в «Зените», я должен играть здесь. Я хочу использовать все шансы, которые будут.

    Хочу доказать сам себе, что могу. Не собираюсь отбывать номер, хочу играть и приносить пользу», – сказал Ахметов.

    • «Зенит» и «Краснодар» ведут борьбу за чемпионство в этом сезоне РПЛ – после 18 туров южане лидируют с 2-очковым отрывом.
    • Петербуржцы выкупили Ахметова за 850 тысяч евро (около 82 миллионов рублей). Таковы были прописаны отступные в его контракте.
    • 26-летний игрок был в «Краснодаре» с июля 2022 года, его статистика: 61 матч, 7 голов, 8 ассистов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    dimag
    1705349537
    Идет по стопам Дзюбы.Скоро дрочить начнет.
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