Ахметов уверен, что будет играть в «Зените»

Новичок «Зенита» Ильзат Ахметов не сомневается, что будет получать игровую практику.

«У меня есть уверенность, что буду играть в «Зените». У меня были хорошие матчи в «Краснодаре».

Я понимаю, что могу играть в «Зените», я должен играть здесь. Я хочу использовать все шансы, которые будут.

Хочу доказать сам себе, что могу. Не собираюсь отбывать номер, хочу играть и приносить пользу», – сказал Ахметов.