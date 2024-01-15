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    • Камоцци – об оскорбительном жесте Медведева: «Зарема и Федун слишком воспитанны, чтобы позволять себе такое»

    Камоцци – об оскорбительном жесте Медведева: «Зарема и Федун слишком воспитанны, чтобы позволять себе такое»

    Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, оценил оскорбительный жест от главы «Зенита» в адрес московского клуба.

    «Поступок руководителя «Зенита» – это неправильно, но, к сожалению, это часть футбола. Не знаю, почему они каждый раз делают это в отношении «Спартака». РФС должен в это вмешаться.

    Могли ли подобное сделать в «Спартаке»? И Леонид Арнольдович Федун, и Зарема Салихова – слишком воспитанные люди, чтобы позволять себе подобные вульгарные высказывания. Им бы и в голову никогда не пришло сделать такое», – сказал Камоцци.

    • «Зенит» уже удалил скандальное видео.
    • Оно было выложено без разрешения руководства.
    • «Зенит» и «Спартак» сыграют в марте в Санкт-Петербурге.

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    Источник: Sport24

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