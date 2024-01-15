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    Реакция Ивича на трансфер Ахметова в «Зенит»

    Полузащитник Ильзат Ахметов передал реакцию главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича на свой трансфер в «Зенит».

    «С Ивичем после ухода уже пообщался. Мы пожелали друг другу удачи, с ним было приятно работать. Тренер сказал, что понимает моe решение и желает удачи. Ивич – очень хороший тренер и очень хороший человек.

    При Владимире я прибавил в дисциплине при обороне, у него очень чeткие требования, можно многому научиться. Тактически Ивич очень сильный тренер», – сказал Ахметов.

    • «Зенит» и «Краснодар» ведут борьбу за чемпионство в этом сезоне РПЛ – после 18 туров южане лидируют с 2-очковым отрывом.
    • Петербуржцы выкупили Ахметова за 850 тысяч евро (около 82 миллионов рублей). Таковы были прописаны отступные в его контракте.
    • 26-летний игрок был в «Краснодаре» с июля 2022 года, его статистика: 61 матч, 7 голов, 8 ассистов.

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    Источник: «Чемпионат»

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