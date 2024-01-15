Реакция Ивича на трансфер Ахметова в «Зенит»

Полузащитник Ильзат Ахметов передал реакцию главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича на свой трансфер в «Зенит».

«С Ивичем после ухода уже пообщался. Мы пожелали друг другу удачи, с ним было приятно работать. Тренер сказал, что понимает моe решение и желает удачи. Ивич – очень хороший тренер и очень хороший человек.

При Владимире я прибавил в дисциплине при обороне, у него очень чeткие требования, можно многому научиться. Тактически Ивич очень сильный тренер», – сказал Ахметов.