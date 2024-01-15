Галицкий назвал условие, при котором Ахметов играл бы в «Барселоне»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий считает, что Ильзат Ахметов мог бы выступать в «Барселоне». Однако для этого не хватает физических данных.

Такую точку зрения Галицкого передал в интервью сам Ахметов.

– Каким тебе запомнится Галицкий?

– Человек с большим сердцем. Он очень любит клуб, всегда с ним до мельчайших деталей, хочет делать его лучше каждый день. У Галицкого на всe своя точка зрения, а переубедить его практически нереально. У него своe представление, как сделать клуб или какого-то игрока лучше, очень его уважаю.

– Был запоминающийся разговор с ним?

– Мы иногда общались. Галицкий всегда выделял мою технику и говорил: «Если бы у тебя была физическая подготовка, как у Ионова, ты бы в «Барселоне» играл».

– Ионов настолько хорош?

– Да, он машина. Носится туда-сюда, особенно учитывая его возраст [34 года].

– По чему будешь больше всего скучать?

– Инфраструктура бешеная: база, стадион. По болельщикам – атмосфера классная на арене. Коллектив тоже был хороший. Когда будет легче в Краснодар добираться, буду приезжать, навещать. Жизнь не заканчивается, кошмара не случилось, связь не прекратилась. Просто у каждого своя футбольная карьера, теперь я в «Зените», где всe на самом высоком уровне: уникальный стадион, город и, конечно, поддержка трибун.