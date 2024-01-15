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    • Галицкий назвал условие, при котором Ахметов играл бы в «Барселоне»

    Галицкий назвал условие, при котором Ахметов играл бы в «Барселоне»

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий считает, что Ильзат Ахметов мог бы выступать в «Барселоне». Однако для этого не хватает физических данных.

    Такую точку зрения Галицкого передал в интервью сам Ахметов.

    – Каким тебе запомнится Галицкий?

    – Человек с большим сердцем. Он очень любит клуб, всегда с ним до мельчайших деталей, хочет делать его лучше каждый день. У Галицкого на всe своя точка зрения, а переубедить его практически нереально. У него своe представление, как сделать клуб или какого-то игрока лучше, очень его уважаю.

    – Был запоминающийся разговор с ним?

    – Мы иногда общались. Галицкий всегда выделял мою технику и говорил: «Если бы у тебя была физическая подготовка, как у Ионова, ты бы в «Барселоне» играл».

    – Ионов настолько хорош?

    – Да, он машина. Носится туда-сюда, особенно учитывая его возраст [34 года].

    – По чему будешь больше всего скучать?

    – Инфраструктура бешеная: база, стадион. По болельщикам – атмосфера классная на арене. Коллектив тоже был хороший. Когда будет легче в Краснодар добираться, буду приезжать, навещать. Жизнь не заканчивается, кошмара не случилось, связь не прекратилась. Просто у каждого своя футбольная карьера, теперь я в «Зените», где всe на самом высоком уровне: уникальный стадион, город и, конечно, поддержка трибун.

    • Ахметов на днях перешел из «Краснодара» в «Зенит».
    • У Ильзата оставалось полгода контракта.
    • «Зенит» и «Краснодар» лидируют в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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