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    • Обращение Ахметова к фанатам «Краснодара» после трансфера в «Зенит»

    Обращение Ахметова к фанатам «Краснодара» после трансфера в «Зенит»

    Новичок «Зенита» Ильзат Ахметов обратился к болельщикам «Краснодара», за который выступал до января.

    «Хотел бы поблагодарить болельщиков «Краснодара» за поддержку. Они действительно очень классные, они любили меня. Это яркое воспоминание. Хочу попросить не держать на меня зла, понять ситуацию, мой выбор. Каждый просто идeт своей дорогой. Надеюсь, что мы ещe увидимся. Хочется верить, что, когда мы будем играть в Краснодаре, наша встреча пройдeт хорошо», – сказал Ахметов.

    • «Зенит» и «Краснодар» ведут борьбу за чемпионство в этом сезоне РПЛ – после 18 туров южане лидируют с 2-очковым отрывом.
    • Петербуржцы выкупили Ахметова за 850 тысяч евро (около 82 миллионов рублей). Таковы были прописаны отступные в его контракте.
    • 26-летний игрок был в «Краснодаре» с июля 2022 года, его статистика: 61 матч, 7 голов, 8 ассистов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:23
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    Комментарии (1)
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    MazaiNN
    1705329299
    Поняли. Простили. Увижу в Пашковке тоже не взыщи.
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