Обращение Ахметова к фанатам «Краснодара» после трансфера в «Зенит»

Новичок «Зенита» Ильзат Ахметов обратился к болельщикам «Краснодара», за который выступал до января.

«Хотел бы поблагодарить болельщиков «Краснодара» за поддержку. Они действительно очень классные, они любили меня. Это яркое воспоминание. Хочу попросить не держать на меня зла, понять ситуацию, мой выбор. Каждый просто идeт своей дорогой. Надеюсь, что мы ещe увидимся. Хочется верить, что, когда мы будем играть в Краснодаре, наша встреча пройдeт хорошо», – сказал Ахметов.