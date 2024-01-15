Ахметов перечислил причины трансфера в «Зенит»

Новичок «Зенита» Ильзат Ахметов назвал причины, по которым он согласился на предложение из Санкт-Петербурга. Игрок перешел из «Краснодара».

«Причины ухода в «Зенит» – это большой клуб, большой вызов. «Зенит» всегда борется за титулы. Потом такого шанса могло не быть. У меня после 2018 года не осталось никаких обид – тогда я перешeл в ЦСКА, где играл в Лиге чемпионов. Всe сложилось как надо.

Я ухожу из команды на первом месте? Но мы же смотрим в будущее. Я хочу чувствовать себя нужным, защищeнным, уверенным. Хочу чувствовать доверие от клуба», – сказал Ахметов.