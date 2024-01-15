Ахметов перечислил причины трансфера в «Зенит»

Новичок «Зенита» Ильзат Ахметов назвал причины, по которым он согласился на предложение из Санкт-Петербурга. Игрок перешел из «Краснодара».
«Причины ухода в «Зенит» – это большой клуб, большой вызов. «Зенит» всегда борется за титулы. Потом такого шанса могло не быть. У меня после 2018 года не осталось никаких обид – тогда я перешeл в ЦСКА, где играл в Лиге чемпионов. Всe сложилось как надо.
Я ухожу из команды на первом месте? Но мы же смотрим в будущее. Я хочу чувствовать себя нужным, защищeнным, уверенным. Хочу чувствовать доверие от клуба», – сказал Ахметов.
- «Зенит» и «Краснодар» ведут борьбу за чемпионство в этом сезоне РПЛ – после 18 туров южане лидируют с 2-очковым отрывом.
- Петербуржцы выкупили Ахметова за 850 тысяч евро (около 82 миллионов рублей). Таковы были прописаны отступные в его контракте.
- 26-летний игрок был в «Краснодаре» с июля 2022 года, его статистика: 61 матч, 7 голов, 8 ассистов.