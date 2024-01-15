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    Ахметов перечислил причины трансфера в «Зенит»

    Новичок «Зенита» Ильзат Ахметов назвал причины, по которым он согласился на предложение из Санкт-Петербурга. Игрок перешел из «Краснодара».

    «Причины ухода в «Зенит» – это большой клуб, большой вызов. «Зенит» всегда борется за титулы. Потом такого шанса могло не быть. У меня после 2018 года не осталось никаких обид – тогда я перешeл в ЦСКА, где играл в Лиге чемпионов. Всe сложилось как надо.

    Я ухожу из команды на первом месте? Но мы же смотрим в будущее. Я хочу чувствовать себя нужным, защищeнным, уверенным. Хочу чувствовать доверие от клуба», – сказал Ахметов.

    • «Зенит» и «Краснодар» ведут борьбу за чемпионство в этом сезоне РПЛ – после 18 туров южане лидируют с 2-очковым отрывом.
    • Петербуржцы выкупили Ахметова за 850 тысяч евро (около 82 миллионов рублей). Таковы были прописаны отступные в его контракте.
    • 26-летний игрок был в «Краснодаре» с июля 2022 года, его статистика: 61 матч, 7 голов, 8 ассистов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (3)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1705328558
    Много слов. Скажи прямо, мол хочу почувствовать вкус побед и блеск золотых медалей! Гыгыгы
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    FRZZ
    1705329374
    Вполне нормальные желания.
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