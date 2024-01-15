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    • Мюллер назвал лучшего форварда в мире – это не Холанд и не Мбаппе

    Мюллер назвал лучшего форварда в мире – это не Холанд и не Мбаппе

    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер выделил лучшего игрока в мире по своему амплуа.

    «Лучший форвард в мире – Гарри Кейн. А какие у него конкуренты? Эрлинг Холанд прекрасен, но они разные. Гарри – лучший сейчас. Он понимает игру, знает слабые места обороны, отдает идейные передачи.

    Кейн – это игрок, который всегда рядом. Всегда на топ-уровне. Он забивает почти в каждом матче», – цитирует Мюллера твиттер Bayern & Germany.

    • «Бавария» купила 30-летнего Кейна летом у «Тоттенхэма» за 95 миллионов евро.
    • В сезоне Бундеслиги у Гарри 16 матчей, 22 гола, 5 ассистов.
    • У Кейна контракт до 2027 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:33
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    Комментарии (1)
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    Ловкий Бубен
    1705329243
    Чево ? правда что-ли ?
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