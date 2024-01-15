Мюллер назвал лучшего форварда в мире – это не Холанд и не Мбаппе

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер выделил лучшего игрока в мире по своему амплуа.

«Лучший форвард в мире – Гарри Кейн. А какие у него конкуренты? Эрлинг Холанд прекрасен, но они разные. Гарри – лучший сейчас. Он понимает игру, знает слабые места обороны, отдает идейные передачи.

Кейн – это игрок, который всегда рядом. Всегда на топ-уровне. Он забивает почти в каждом матче», – цитирует Мюллера твиттер Bayern & Germany.