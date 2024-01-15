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    • Ахметов прокомментировал трансфер в «Зенит»: «Так предписано судьбой»

    Ахметов прокомментировал трансфер в «Зенит»: «Так предписано судьбой»

    Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов высказался о своем трансфере из «Краснодара».

    • «Зенит» и «Краснодар» ведут борьбу за чемпионство в этом сезоне РПЛ – после 18 туров южане лидируют с 2-очковым отрывом.
    • Петербуржцы выкупили Ахметова за 850 тысяч евро (около 82 миллионов рублей). Таковы были прописаны отступные в его контракте.
    • 26-летний игрок был в «Краснодаре» с июля 2022 года, его статистика: 61 матч, 7 голов, 8 ассистов.

    «Когда уходил в отпуск, не мог представить, что в январе окажусь в «Зените». Но на всe воля Всевышнего, значит, так было уготовано и предписано судьбой. Уже два раза я мог подписать контракт с «Зенитом» – на третий раз получилось, значит, это был мой удел.

    Когда узнал о предложении, я ехал в Краснодар. Я очень удивился. Реакция была: «Это что, правда?» Мы посидели с агентом – Ираклием Константиновичем Гегечкори, обсудили – решили, что нам надо двигаться. Предложения от такого клуба, как «Зенит», поступают не каждый день. Хочется проявить себя в этом клубе», – сказал Ахметов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:08
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    Комментарии (3)
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    Дубина
    1705324287
    «Когда уходил в отпуск, не мог представить, что в январе окажусь в «Зенит Не че не перепутал???? Может окажусь на лавке??? Там цыгане не дадут тебе играть.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1705325990
    Верно,от чемпиона предложение не каждый раз и нужно двигаться вперёд! Не к нытикам же идти в спартак
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1705328710
    Каждый футболист тайно или открыто мечтает играть за Зенит. Гыгыгы
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