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    Круговой высказался о начале сборов с «Зенитом»

    Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился впечатлениями от начала первого сбора в составе петербургской команды. Ранее в СМИ появлялась информация, что игрок может перейти в ЦСКА.

    – Данил, какие ощущения от первой полноценной утренней тренировки в Абу-Даби?

    – Ощущения отличные, сборы начались! Самое главное сейчас – это набрать физические данные, в оптимальное состояние прийти. Понятно, что первое время будет тяжело, но это сборы – уверен, что ежедневная работа приведет к успеху.

    – Сегодня много беговой работы, тест, в ходе которого нужно держать темп, немного изнурительный. Как для вас?

    – Тяжеловато в самые первые дни, но с каждым днем мы будем готовиться все лучше, и нам будет все легче и легче.

    – В Абу-Даби «Зенит» в первый раз. Как впечатления? Как условия, поле?

    – Все отлично, условия – на высшем уровне. Поле отличное, состояние газона превосходное.

    – Погода?

    – Погода – супер!

    – Впереди товарищеские матчи. Ждете ли их? Хочется поскорее выйти на поле или нужно потратить определенное время на подготовку?

    – На этих сборах будет много товарищеских игр, и я думаю, что это хорошо – лучше прибавлять через игру, чем тренироваться. Это лучше для каждого футболиста. Первая игра будет с «Динамо» из Самарканда – думаю, каждый сыграет по тайму, у всех будет время для того, чтобы проявить себя. Вообще сборы – возможность начать с чистого листа, заново. Месяц отдыха тяжело дается, а сейчас у всех есть время на то, чтобы показать себя.

    – Успели ли вы за это месяц отдохнуть, соскучиться по футболу, по партнерам по команде?

    – Да, конечно, успели соскучиться. Что касается отпуска, то он мимо меня пролетел (смеется). Я все это время проводил с семьей, с детьми. Отлично провел время!

    • 25-летний Круговой провел в этом сезоне 18 матчей и отметился 1 голевой передачей.
    • Летом 2024 года у игрока завершится действующее соглашение с «Зенитом».

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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