«Реал» отреагировал на победу в Суперкубке Испании мемом из «Пингвинов Мадагаскара»

«Реал» после победы в финале Суперкубка Испании над «Барселоной» (4:1) в шутливой форме отреагировал на завоевание трофея.

На своей странице в социальной сети X мадридский клуб разместил диалог, отсылающий к мультсериалу «Пингвины Мадагаскара»:

– Ковальски, доложите обстановку.

– Мы суперчемпионы!

Под диалогом клуб разместил фотографии Винисиуса и Родриго.