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    • «Реал» отреагировал на победу в Суперкубке Испании мемом из «Пингвинов Мадагаскара»

    «Реал» отреагировал на победу в Суперкубке Испании мемом из «Пингвинов Мадагаскара»

    «Реал» после победы в финале Суперкубка Испании над «Барселоной» (4:1) в шутливой форме отреагировал на завоевание трофея.

    На своей странице в социальной сети X мадридский клуб разместил диалог, отсылающий к мультсериалу «Пингвины Мадагаскара»:

    – Ковальски, доложите обстановку.

    – Мы суперчемпионы!

    Под диалогом клуб разместил фотографии Винисиуса и Родриго.

    • Финал прошел в Саудовской Аравии.
    • Хет-трик в первом тайме оформил форвард «Реала» Винисиус. Еще один мяч забил у мадридцев Родриго на 64-й минуте. У «Барселоны» в первой половине отличился Роберт Левандовски.
    • С 71-й минуты «Барселона» была в меньшинстве после удаления защитника Рональда Араухо.

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    Источник: страница «Реала» в соцсети X

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