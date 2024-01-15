«Реал» отреагировал на победу в Суперкубке Испании мемом из «Пингвинов Мадагаскара»

«Реал» после победы в финале Суперкубка Испании над «Барселоной» (4:1) в шутливой форме отреагировал на завоевание трофея.
На своей странице в социальной сети X мадридский клуб разместил диалог, отсылающий к мультсериалу «Пингвины Мадагаскара»:
– Ковальски, доложите обстановку.
– Мы суперчемпионы!
Под диалогом клуб разместил фотографии Винисиуса и Родриго.
- Финал прошел в Саудовской Аравии.
- Хет-трик в первом тайме оформил форвард «Реала» Винисиус. Еще один мяч забил у мадридцев Родриго на 64-й минуте. У «Барселоны» в первой половине отличился Роберт Левандовски.
- С 71-й минуты «Барселона» была в меньшинстве после удаления защитника Рональда Араухо.