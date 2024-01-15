Уткин тремя словами отреагировал на хет-трик Винисиуса в ворота «Барселоны»

Журналист и комментатор Василий Уткин оценил игру нападающего «Реала» Винисиуса в финале Суперкубка Испании с «Барселоной» (4:1).
«Это просто ВИНИроятно!» – написал Уткин.
- Винисиус забил три гола в первом тайме. Еще один мяч забил у мадридцев Родриго на 64-й минуте. У «Барселоны» в первой половине отличился Роберт Левандовски.
- Матч прошел в Саудовской Аравии.
- С 71-й минуты «Барселона» была в меньшинстве после удаления защитника Рональда Араухо.
- В этом сезоне Винисиус провел 16 игр за «Реал», забил 9 голов и отдал 4 передачи.