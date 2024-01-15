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    • Уткин тремя словами отреагировал на хет-трик Винисиуса в ворота «Барселоны»

    Уткин тремя словами отреагировал на хет-трик Винисиуса в ворота «Барселоны»

    Журналист и комментатор Василий Уткин оценил игру нападающего «Реала» Винисиуса в финале Суперкубка Испании с «Барселоной» (4:1).

    «Это просто ВИНИроятно!» – написал Уткин.

    • Винисиус забил три гола в первом тайме. Еще один мяч забил у мадридцев Родриго на 64-й минуте. У «Барселоны» в первой половине отличился Роберт Левандовски.
    • Матч прошел в Саудовской Аравии.
    • С 71-й минуты «Барселона» была в меньшинстве после удаления защитника Рональда Араухо.
    • В этом сезоне Винисиус провел 16 игр за «Реал», забил 9 голов и отдал 4 передачи.

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    Источник: телеграм-канал Настоящий РадиоУткин

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    Сегодня, 10:32
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    Комментарии (1)
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    russkiisergei
    1705304601
    надо было вчера не жалеть барсу. отгрузить им штук 8
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