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    Хави объяснил крупное поражение «Барсы» от «Реала»

    Главный тренер «Барселоны» Хави после финала Суперкубка Испании с «Реалом» (1:4) сказал, что его команда провела один из худших матчей в сезоне.

    «Нам нужно было лучше контролировать игру, нельзя так действовать в финале. Мы не были достаточно хороши ни в обороне, ни в прессинге, и нельзя начинать финал с 0:2. Левандовски отыграл один мяч, но у нас ничего не получалось.

    Тяжелое поражение, мы разозлены. Это был один из худших матчей сезона. Надо значительно прибавлять, чтобы выигрывать трофеи. Следует извиниться перед фанатами, потому что мы показали себя не с лучшей стороны в финале, в класико.

    Нам нужно быть максимально самокритичными. «Барса» должна выглядеть не так, тем более в финале. Как болельщик «блауграны», я разочарован», – заявил главный тренер команды.

    • Встреча прошла в Саудовской Аравии.
    • Хет-трик в первом тайме оформил форвард «Реала» Винисиус. Еще один мяч забил у мадридцев Родриго на 64-й минуте. У «Барселоны» в первой половине отличился Роберт Левандовски.
    • С 71-й минуты «Барселона» была в меньшинстве после удаления защитника Рональда Араухо.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 09:22
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    Комментарии (1)
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    Cleaner
    1705305650
    Радужный плачется. Разочарованы они блин...(((
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