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    • Винисиус объяснил, почему отпраздновал гол «Барсе» в стиле Роналду

    Винисиус объяснил, почему отпраздновал гол «Барсе» в стиле Роналду

    Вингер «Реала» Винисиус объяснил, почему использовал стиль экс-нападающего «сливочных» Криштиану Роналду, празднуя голы в ворота «Барселоны» в финале Суперкубка Испании со счетом 4:1.

    Матч проходил в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, где сейчас выступает португалец в составе «Аль-Насра».

    «Роналду мой кумир. Саудовцы очень меня любят, и я очень рад, что мы победили.

    Играть против «Барселоны» нелегко, но мы показали почти идеальный футбол. Идеально было бы, если бы мы не пропустили гол от Левандовского», – сказал Винисиус.

    • Винисиус забил три гола в матче.
    • В этом сезоне бразилец провел 16 игр за «Реал», забил 9 голов и отдал 4 передачи.

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    Источник: DiarioMadridista.com

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    Комментарии (1)
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    russkiisergei
    1705304546
    что то нигде не видно глоров барсы!!!!
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