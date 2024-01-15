Винисиус объяснил, почему отпраздновал гол «Барсе» в стиле Роналду

Вингер «Реала» Винисиус объяснил, почему использовал стиль экс-нападающего «сливочных» Криштиану Роналду, празднуя голы в ворота «Барселоны» в финале Суперкубка Испании со счетом 4:1.

Матч проходил в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, где сейчас выступает португалец в составе «Аль-Насра».

«Роналду мой кумир. Саудовцы очень меня любят, и я очень рад, что мы победили.

Играть против «Барселоны» нелегко, но мы показали почти идеальный футбол. Идеально было бы, если бы мы не пропустили гол от Левандовского», – сказал Винисиус.