Перес обогнал Бернабеу по числу титулов в «Реале»

Благодаря победе «Реала» над «Барселоной» со счетом 4:1 в финале Суперкубка Испании Флорентино Перес стал самым титулованным президентом в истории «сливочных».
Для него этот трофей стал 33-м с клубом. Он обогнал Сантьяго Бернабеу, который выиграл 32 приза.
- Бернабеу был президентом «Реала» с сентября 1943 года и до своей смерти в июне 1978-го.
- Перес занимал эту должность с июля 2000-го по февраль 2006 года, а затем вернулся на этот пост с июня 2009 года.
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