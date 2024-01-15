Перес обогнал Бернабеу по числу титулов в «Реале»

Благодаря победе «Реала» над «Барселоной» со счетом 4:1 в финале Суперкубка Испании Флорентино Перес стал самым титулованным президентом в истории «сливочных».

Для него этот трофей стал 33-м с клубом. Он обогнал Сантьяго Бернабеу, который выиграл 32 приза.