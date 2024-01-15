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    Перес обогнал Бернабеу по числу титулов в «Реале»

    Благодаря победе «Реала» над «Барселоной» со счетом 4:1 в финале Суперкубка Испании Флорентино Перес стал самым титулованным президентом в истории «сливочных».

    Для него этот трофей стал 33-м с клубом. Он обогнал Сантьяго Бернабеу, который выиграл 32 приза.

    • Бернабеу был президентом «Реала» с сентября 1943 года и до своей смерти в июне 1978-го.
    • Перес занимал эту должность с июля 2000-го по февраль 2006 года, а затем вернулся на этот пост с июня 2009 года.

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    Источник: страница Педро Мартина в соцсети X

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