Новичок «Зенита» Артур сказал, сколько раз видел снег до приезда в Санкт-Петербург

Новобранец «Зенита» Артур рассказал, как будет адаптироваться к погоде в городе, который представляет его новый клуб.

– В Санкт-Петербурге довольно морозно. Успели ощутить холод?

– Да! Когда вышел из аэропорта, почувствовал, как холодно на улице. Постараюсь как можно скорее адаптироваться к новому для себя климату.

Я вроде подготовился, надел все самое теплое, что было, но в любом случае – все в порядке, это часть нашей профессии. Надеюсь, быстро ко всему привыкну.

– И все же вряд ли у вас достаточно теплой одежды с собой. Успеете купить ее до отъезда на сборы?

– Обязательно пойду за покупками! У меня есть с собой теплая кофта, свитер, пуховик, и сейчас надо понять, насколько это все подходит. В Абу-Даби будет тепло, но вот потом явно придется докупить недостающее.

– Это ваша первая встреча со снегом?

– Если честно, то вторая. Однажды я был в поездке по Швейцарии, мы были в горах, так что впервые увидел снег там.