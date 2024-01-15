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    • Новичок «Зенита» Артур сказал, сколько раз видел снег до приезда в Санкт-Петербург

    Новичок «Зенита» Артур сказал, сколько раз видел снег до приезда в Санкт-Петербург

    Новобранец «Зенита» Артур рассказал, как будет адаптироваться к погоде в городе, который представляет его новый клуб.

    – В Санкт-Петербурге довольно морозно. Успели ощутить холод?

    – Да! Когда вышел из аэропорта, почувствовал, как холодно на улице. Постараюсь как можно скорее адаптироваться к новому для себя климату.

    Я вроде подготовился, надел все самое теплое, что было, но в любом случае – все в порядке, это часть нашей профессии. Надеюсь, быстро ко всему привыкну.

    – И все же вряд ли у вас достаточно теплой одежды с собой. Успеете купить ее до отъезда на сборы?

    – Обязательно пойду за покупками! У меня есть с собой теплая кофта, свитер, пуховик, и сейчас надо понять, насколько это все подходит. В Абу-Даби будет тепло, но вот потом явно придется докупить недостающее.

    – Это ваша первая встреча со снегом?

    – Если честно, то вторая. Однажды я был в поездке по Швейцарии, мы были в горах, так что впервые увидел снег там.

    • 25-летний Артур был куплен у «Палмейраса».
    • «Зенит» уже начал 1-й зимний сбор.
    • Сезон РПЛ команда возобновит в марте домашним матчем против «Спартака».

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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