Новичок «Зенита» Артур сказал, сколько раз видел снег до приезда в Санкт-Петербург

Новобранец «Зенита» Артур рассказал, как будет адаптироваться к погоде в городе, который представляет его новый клуб.
– В Санкт-Петербурге довольно морозно. Успели ощутить холод?
– Да! Когда вышел из аэропорта, почувствовал, как холодно на улице. Постараюсь как можно скорее адаптироваться к новому для себя климату.
Я вроде подготовился, надел все самое теплое, что было, но в любом случае – все в порядке, это часть нашей профессии. Надеюсь, быстро ко всему привыкну.
– И все же вряд ли у вас достаточно теплой одежды с собой. Успеете купить ее до отъезда на сборы?
– Обязательно пойду за покупками! У меня есть с собой теплая кофта, свитер, пуховик, и сейчас надо понять, насколько это все подходит. В Абу-Даби будет тепло, но вот потом явно придется докупить недостающее.
– Это ваша первая встреча со снегом?
– Если честно, то вторая. Однажды я был в поездке по Швейцарии, мы были в горах, так что впервые увидел снег там.
- 25-летний Артур был куплен у «Палмейраса».
- «Зенит» уже начал 1-й зимний сбор.
- Сезон РПЛ команда возобновит в марте домашним матчем против «Спартака».