Алип рассказал, какие подарки получил на день рождения

Защитник «Зенита» Нуралы Алип 22 декабря отметил 24-летие. Игрок рассказал, какие подарки получил.
– На каникулах вы отметили день рождения. Какие подарки получили?
– Жена подарила обувь, лоферы красивые, а друзья – пижаму!
– Где встретили Новый год?
– В Актау, в кругу семьи – все братья-сестры собрались у нас дома. После полуночи поехали поздравлять друзей. В Казахстане многие не отмечают этот праздник, а если празднуют, то все как в России. Даже оливье на столе есть!
– С мясом или колбасой?
– С колбасой, халяльной.
- Алипом интересуются «Реал» и «Манчестер Юнайтед».
- Он воспитанник «Кайрата».
- «Зенит» сегодня начал сбор в ОАЭ.