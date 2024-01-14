Алип рассказал, какие подарки получил на день рождения

Защитник «Зенита» Нуралы Алип 22 декабря отметил 24-летие. Игрок рассказал, какие подарки получил.

– На каникулах вы отметили день рождения. Какие подарки получили?

– Жена подарила обувь, лоферы красивые, а друзья – пижаму!

– Где встретили Новый год?

– В Актау, в кругу семьи – все братья-сестры собрались у нас дома. После полуночи поехали поздравлять друзей. В Казахстане многие не отмечают этот праздник, а если празднуют, то все как в России. Даже оливье на столе есть!

– С мясом или колбасой?

– С колбасой, халяльной.