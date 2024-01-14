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    Алип рассказал, какие подарки получил на день рождения

    Защитник «Зенита» Нуралы Алип 22 декабря отметил 24-летие. Игрок рассказал, какие подарки получил.

    – На каникулах вы отметили день рождения. Какие подарки получили?

    Жена подарила обувь, лоферы красивые, а друзья – пижаму!

    – Где встретили Новый год?

    – В Актау, в кругу семьи – все братья-сестры собрались у нас дома. После полуночи поехали поздравлять друзей. В Казахстане многие не отмечают этот праздник, а если празднуют, то все как в России. Даже оливье на столе есть!

    – С мясом или колбасой?

    – С колбасой, халяльной.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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