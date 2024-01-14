Мостовой прокомментировал предстоящий трансфер Кругового из «Зенита» в ЦСКА

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил готовящийся трансфер Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА.

«Для Кругового это хороший вариант. В ЦСКА он может стать основным игроком. В «Зените» ему не удавалось быть основным игроком и не удастся, пока там есть Дуглас Сантос.

Да, он потеряет чемпионский запах, но зато будет играть», – сказал Мостовой.