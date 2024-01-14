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    • Мостовой прокомментировал предстоящий трансфер Кругового из «Зенита» в ЦСКА

    Мостовой прокомментировал предстоящий трансфер Кругового из «Зенита» в ЦСКА

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил готовящийся трансфер Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА.

    «Для Кругового это хороший вариант. В ЦСКА он может стать основным игроком. В «Зените» ему не удавалось быть основным игроком и не удастся, пока там есть Дуглас Сантос.

    Да, он потеряет чемпионский запах, но зато будет играть», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:21
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    Комментарии (1)
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    Cleaner
    1705232131
    Мостовой в каждой бочке затычка...(((
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