Мостовой прокомментировал предстоящий трансфер Кругового из «Зенита» в ЦСКА

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил готовящийся трансфер Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА.
«Для Кругового это хороший вариант. В ЦСКА он может стать основным игроком. В «Зените» ему не удавалось быть основным игроком и не удастся, пока там есть Дуглас Сантос.
Да, он потеряет чемпионский запах, но зато будет играть», – сказал Мостовой.
- Рыночная стоимость Кругового – 2 миллиона евро.
- В этом сезоне фулбек сделал 2 ассиста в 18 матчах.
- Им также интересовались «Динамо» и «Гавр».