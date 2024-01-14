Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Фиорентина» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2024

    «Фиорентина» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Удинезе», 20 тур Италии Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января 2024, в 20:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Фиорентина»: Террачиано, Бираги, Миленкович, Лукас, Кайоде, Бонавентура, Брекало, МакАртур, Иконе, Мандрагора, Нзола.

    Главный тренер: Винченцо Итальяно

    «Удинезе»: Окойе, Перес, Феррейра, Кристенсен, Масина, Пайеро, Ловрич, Уолес, Перейра, Эбоселе, Лукка.

    Главный тренер: Габриэле Чоффи

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Удинезе»

    Новости по теме
    «Фиорентина» – «Удинезе»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Италии, 14 января
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:25
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+