Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Удинезе», 20 тур Италии Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января 2024, в 20:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Фиорентина»: Террачиано, Бираги, Миленкович, Лукас, Кайоде, Бонавентура, Брекало, МакАртур, Иконе, Мандрагора, Нзола.

Главный тренер: Винченцо Итальяно

«Удинезе»: Окойе, Перес, Феррейра, Кристенсен, Масина, Пайеро, Ловрич, Уолес, Перейра, Эбоселе, Лукка.

Главный тренер: Габриэле Чоффи

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Удинезе»