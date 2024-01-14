Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Удинезе», 20 тур Италии Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января 2024, в 20:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Фиорентина»: Террачиано, Бираги, Миленкович, Лукас, Кайоде, Бонавентура, Брекало, МакАртур, Иконе, Мандрагора, Нзола.
Главный тренер: Винченцо Итальяно
«Удинезе»: Окойе, Перес, Феррейра, Кристенсен, Масина, Пайеро, Ловрич, Уолес, Перейра, Эбоселе, Лукка.
Главный тренер: Габриэле Чоффи
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Удинезе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».