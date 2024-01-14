Бензема отстранили от сборов с «Аль-Иттихадом»

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема получил дисциплинарное взыскание. Его отстранили от сборов в Дубае, которые стартуют сегодня.
Это наказание французу за пропущенные тренировки в декабре, когда он самовольно покинул расположение команды.
Решение об отстранении Бензема принял главный тренер Марсело Гальярдо. Сейчас игрок не в команде.
- 36-летний Бензема имеет контракт до 2026 года.
- Футболист стоит 15 миллионов евро.
- В сезоне чемпионата Саудовской Аравии у Бензема 15 матчей, 9 голов, 5 ассистов.