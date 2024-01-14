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    Бензема отстранили от сборов с «Аль-Иттихадом»

    Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема получил дисциплинарное взыскание. Его отстранили от сборов в Дубае, которые стартуют сегодня.

    Это наказание французу за пропущенные тренировки в декабре, когда он самовольно покинул расположение команды.

    Решение об отстранении Бензема принял главный тренер Марсело Гальярдо. Сейчас игрок не в команде.

    • 36-летний Бензема имеет контракт до 2026 года.
    • Футболист стоит 15 миллионов евро.
    • В сезоне чемпионата Саудовской Аравии у Бензема 15 матчей, 9 голов, 5 ассистов.

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    Источник: Marca

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