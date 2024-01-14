Деревянко оценил перспективы Дзюбы-актера

Актер Павел Деревянко оценил перспективы форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в кино.

Они вместе снялись в картине «Конец Славы».

Премьера – 1 февраля.

Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

«Артем Дзюба – очень артистичный человек и в футболе, и в жизни. Этого ему не занимать. Участие Дзюбы в съемках фильма произошло совершенно случайно. Артем и Максим Лагашкин, который играет вторую главную роль в фильме «Конец Славы», созвонились, и Дзюба приехал на съемочную площадку просто так, посмотреть. В этот момент мы снимали поминки главного героя, а у Дзюбы даже не было костюма. Он был в шортах, а сверху мы нашли ему какой-то пиджак и галстук. Но вышло все замечательно. Дзюба даже в рекламный ролик попал!

Когда Артем, если вдруг закончит с футболом, думаю, его с удовольствием будут ждать театральные площадки. Возможно, Дзюба даже исполнит не эпизодические роли в кино. Предполагаю, что будущее Артема будет связано с творчеством. Он может многое», – сказал Деревянко.