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    • Милонов жестко оскорбил российских спортсменов, сменивших гражданство

    Милонов жестко оскорбил российских спортсменов, сменивших гражданство

    Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов резко высказался о российских фехтовальщиках, которые планируют выступать за США.

    «Это все равно что пол сменить. Мне, честно говоря, обидно, что огромные деньги российского бюджета были потрачены на оплату их тренировок и площадок, а по сути они оказались трусами, предателями и перебежчиками. 100 процентов они предатели. Это просто мерзкие люди, которые показывают, что для них самое главное – их личный комфорт.

    Успеха у них точно не будет, почти ни у кого не получалось. Их позвали только ради того, чтобы они продемонстрировали отказ от российского спортивного гражданства. Их будут использовать как известные предметы и выкинут. Что, в Америке своих нет? Полно. А эти так – политическая тряпка, помашут и выбросят», – написал Милонов.

    • Смены гражданства российскими спортсменами уже были в теннисе, шахматах.
    • Летом в Париже пройдет Олимпиада.
    • МОК допускает участие россиян, но под нейтральным флагом и еще с рядом условий.

    Источник: телеграм-канал Виталия Милонова

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    13.01.2024 23:28
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    Комментарии (1)
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    bset
    1705180403
    А мне обидно, что я заплатил все налоги со своей зарплаты, а деньги улетели в трубу. Даже ЖКХ рассыпалось. Те, кто вместо улучшения страны, положил себе деньги эти в карман - предатели, изменники и иноагенты
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