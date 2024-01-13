Милонов жестко оскорбил российских спортсменов, сменивших гражданство

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов резко высказался о российских фехтовальщиках, которые планируют выступать за США.

«Это все равно что пол сменить. Мне, честно говоря, обидно, что огромные деньги российского бюджета были потрачены на оплату их тренировок и площадок, а по сути они оказались трусами, предателями и перебежчиками. 100 процентов они предатели. Это просто мерзкие люди, которые показывают, что для них самое главное – их личный комфорт.

Успеха у них точно не будет, почти ни у кого не получалось. Их позвали только ради того, чтобы они продемонстрировали отказ от российского спортивного гражданства. Их будут использовать как известные предметы и выкинут. Что, в Америке своих нет? Полно. А эти так – политическая тряпка, помашут и выбросят», – написал Милонов.