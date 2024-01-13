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    Тюкавин раскрыл свое новогоднее желание

    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин загадал на Новый год желание, связанное с футболом.

    «Что загадал на Новый год? Провести хороший год, без травм. Не пропустить ни одной тренировки», – поделился Тюкавин.

    • 10 января Тюкавин получил премию «Первая пятерка», которая ежегодно вручается лучшему молодому футболисту не старше 21 года.
    • 21‑летний форвард в текущем сезоне провел за «Динамо» 23 матча во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 6 голевых передач.
    • «Динамо» занимает третье место в РПЛ с 32 очками после 18 туров.

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    13.01.2024 21:27
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