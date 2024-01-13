Тюкавин раскрыл свое новогоднее желание

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин загадал на Новый год желание, связанное с футболом.
«Что загадал на Новый год? Провести хороший год, без травм. Не пропустить ни одной тренировки», – поделился Тюкавин.
- 10 января Тюкавин получил премию «Первая пятерка», которая ежегодно вручается лучшему молодому футболисту не старше 21 года.
- 21‑летний форвард в текущем сезоне провел за «Динамо» 23 матча во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 6 голевых передач.
- «Динамо» занимает третье место в РПЛ с 32 очками после 18 туров.