Шарапова купила поместье в США за 11,5 миллиона

Бывшая теннисистка Мария Шарапова обзавелась недвижимостью в США. При этом гражданство у нее только российское.

Спортсменка приобрела поместье в Калифорнии на побережье округа Санта-Барбара на общую сумму в 11,5 миллиона долларов. Оно располагается по соседству с певицей Кэти Перри и актером Орландо Блумом.

Ранее особняк Шараповой принадлежал Роберту Лури – умершему магнату в сфере недвижимости и бывшему совладельцу бейсбольного клуба «Чикаго Уайт Сокс» и команды НБА «Чикаго Буллз».

Поместье построено в 1949 году, имеются пять спален. Вокруг находится зеленый массив площадью 13 тысяч квадратных метров. Есть терраса с видом на бассейн и океан.