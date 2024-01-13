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    Шарапова купила поместье в США за 11,5 миллиона

    Бывшая теннисистка Мария Шарапова обзавелась недвижимостью в США. При этом гражданство у нее только российское.

    Спортсменка приобрела поместье в Калифорнии на побережье округа Санта-Барбара на общую сумму в 11,5 миллиона долларов. Оно располагается по соседству с певицей Кэти Перри и актером Орландо Блумом.

    Ранее особняк Шараповой принадлежал Роберту Лури – умершему магнату в сфере недвижимости и бывшему совладельцу бейсбольного клуба «Чикаго Уайт Сокс» и команды НБА «Чикаго Буллз».

    Поместье построено в 1949 году, имеются пять спален. Вокруг находится зеленый массив площадью 13 тысяч квадратных метров. Есть терраса с видом на бассейн и океан.

    • Шарапова, уроженка Нягани, ушла из тенниса в 2020 году.
    • По ходу карьеры она была 1-й ракеткой мира, выигрывала турниры Большого шлема.
    • Состояние 36-летней Шараповой оценивается в 220 миллионов долларов.

    Источник: Robb Report

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    13.01.2024 21:12
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    Комментарии (11)
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    kirdykprishel
    1705170973
    Молодец чо. Имея только российское гражданство так свободно двигаться в США. Всякие Исинбаевы, Ивлеевы и прочие Фильки, вошедшие не в ту дверь, пусть обзавидуются.)))
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    k611
    1705173535
    Нашли чем удивить. Вот если учительница средней школы купила такое поместье...
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    Krics
    1705174398
    Никто не скажет,что насосала,ихмо.
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    Пригожин Женя
    1705179169
    Кто сказал что Калифорния это США? Калифорния и Техас оккупированные мексиканские территории! Страной террористом - СШа!
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