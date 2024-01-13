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    • Тюкавин рассказал о проблемах российских игроков с экипировкой

    Тюкавин рассказал о проблемах российских игроков с экипировкой

    У российских футболистов есть проблемы с покупкой экипировки. Об этом рассказал форвард «Динамо» Константин Тюкавин.

    «Хочу себе бутсы купить на сборы. Есть проблемы с этим сейчас. Тяжело достать, нужно ждать их. Можно не успеть купить.

    Очень много жуликов в интернете, ребята попадались. С экипировкой есть проблемки. Стараюсь сразу побольше брать. Например, в красных бутсах не могу играть, не нравится. Мне нравится синий», – сказал Тюкавин.

    • 10 января Тюкавин получил премию «Первая пятерка», которая ежегодно вручается лучшему молодому футболисту не старше 21 года.
    • 21‑летний форвард в текущем сезоне провел за «Динамо» 23 матча во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 6 голевых передач.
    • «Динамо» занимает третье место в РПЛ с 32 очками после 18 туров.

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    Сегодня, 18:42
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    Комментарии (1)
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    vladik12
    1705160631
    Надеемся, в лаптях никому играть не придется.
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