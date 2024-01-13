Червиченко дал совет российским игрокам «Зенита»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко дал совет зенитовским россиянам.

«Я считаю, что всем россиянам, которые не получают место в «Зените» – нужно бежать врассыпную оттуда. Тот вектор, который сейчас задан в «Зените»: 11 бразильцев из 11 – ничего общего не имеет с перспективами россиян.

Поэтому всем россиянам, которые ещe не стухли в «Зените», нужно бежать сломя голову», – сказал Червиченко.