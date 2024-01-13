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    Червиченко дал совет российским игрокам «Зенита»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко дал совет зенитовским россиянам.

    «Я считаю, что всем россиянам, которые не получают место в «Зените» – нужно бежать врассыпную оттуда. Тот вектор, который сейчас задан в «Зените»: 11 бразильцев из 11 – ничего общего не имеет с перспективами россиян.

    Поэтому всем россиянам, которые ещe не стухли в «Зените», нужно бежать сломя голову», – сказал Червиченко.

    • «Зенит» идет в РПЛ 2-м.
    • Команда отстает от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.
    • «Зенит» возобновит сезон РПЛ домашним матчем против «Спартака».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (3)
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    Дубина
    1705159091
    А как бежать с такой личкой и куда??? Не выгнать их от туда) То все карьера испоганена! А вшивые лучше еще автобус бразил привезут на болото.
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    kirdykprishel
    1705159626
    Зенит бразильский клуб почему то играющий в РПЛ .)))
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    VVM1964
    1705161478
    Да их там не точно не плохо кормят, а просто перекармливают !!! После такой кормежки переходить на "сухари" кому охота ??? )))
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